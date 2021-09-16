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У Кабулі впали кілька ракет: один з районів міста залишився без світла

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Кабул, Четвер 16 вересня 2021 19:41
У Кабулі впали кілька ракет: один з районів міста залишився без світла Фото: у Кабулі впали кілька ракет (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В одному з районів Кабула впали і вибухнули кілька ракет. Частина міста знеструмлена, про жертви і постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amaj News.

За даними видання, кілька ракет впали в районі Хаїр-Хана в Кабулі. Один зі снарядів вибухнув біля підстанції Чамталех. В результаті частина столиці Афганістану залишилася без електрики.

Дані про жертви, постраждалих і пошкодження не надходили. На опублікованому агентством кадрах видно кілька пожеж.

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