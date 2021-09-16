У Кабулі впали кілька ракет: один з районів міста залишився без світла

В одному з районів Кабула впали і вибухнули кілька ракет. Частина міста знеструмлена, про жертви і постраждалих не повідомляється.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amaj News .

За даними видання, кілька ракет впали в районі Хаїр-Хана в Кабулі. Один зі снарядів вибухнув біля підстанції Чамталех. В результаті частина столиці Афганістану залишилася без електрики.

Дані про жертви, постраждалих і пошкодження не надходили. На опублікованому агентством кадрах видно кілька пожеж.