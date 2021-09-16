У Кабулі впали кілька ракет: один з районів міста залишився без світла
В одному з районів Кабула впали і вибухнули кілька ракет. Частина міста знеструмлена, про жертви і постраждалих не повідомляється.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Amaj News.
За даними видання, кілька ракет впали в районі Хаїр-Хана в Кабулі. Один зі снарядів вибухнув біля підстанції Чамталех. В результаті частина столиці Афганістану залишилася без електрики.
Дані про жертви, постраждалих і пошкодження не надходили. На опублікованому агентством кадрах видно кілька пожеж.
#تازه— Aamaj News (@AamajN) September 16, 2021
اصابت چندین راکت در خیرخانه کابل
مردم محل این رویداد را به آماج نیوز تایید نموده و میگویند که چندین فیر راکت در ساحه سب استیشن برق چمتله کابل اصابت نموده است.
تاهنوز در مورد خسارات و تلفات این رویداد جزییاتی در دسترس نیست.#آماج_نیوز pic.twitter.com/19rnIAc5EU