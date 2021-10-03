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В Кабуле прогремел взрыв у мечети. Есть жертвы

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Кабул, Воскресенье 03 октября 2021 15:13
В Кабуле прогремел взрыв у мечети. Есть жертвы Фото: в Кабуле произошел мощный взрыв (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Кабуле прогремел взрыв у мечети. В результате взрыва погибли несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.

Мощный взрыв произошел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя "Талибана".

в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", сообщает Kabul News.

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