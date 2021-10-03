В Кабуле прогремел взрыв у мечети. Есть жертвы

В Кабуле прогремел взрыв у мечети. В результате взрыва погибли несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на AFP .

Мощный взрыв произошел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя "Талибана".

в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", сообщает Kabul News.