В Кабуле прогремел взрыв у мечети. Есть жертвы
Фото: в Кабуле произошел мощный взрыв (Getty Images)
В Кабуле прогремел взрыв у мечети. В результате взрыва погибли несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AFP.
Мощный взрыв произошел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в столице Афганистана, где проходит церемония прощания с матерью Забихуллы Муджахида, представителя "Талибана".
в настоящий момент в районе одного из крупнейших религиозных сооружений Кабула идет перестрелка, предположительно, между талибами и боевиками группировки "Исламское государство в Хорасане", сообщает Kabul News.