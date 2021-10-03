У Кабулі прогримів вибух біля мечеті. Є жертви

У Кабулі прогримів вибух біля мечеті. В результаті вибуху загинули кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на AFP .

Потужний вибух стався в неділю недалеко від мечеті Ідгах в столиці Афганістану, де проходить церемонія прощання з матір'ю Забіхулли Муджахіда, представника "Талібану".

На даний момент в районі одного з найбільших релігійних споруд Кабула йде перестрілка, імовірно, між талібами і бойовиками угруповання "Ісламська держава в Хорасані", повідомляє Kabul News.