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У Кабулі прогримів вибух біля мечеті. Є жертви

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Кабул, Неділя 03 жовтня 2021 15:13
У Кабулі прогримів вибух біля мечеті. Є жертви Фото: у Кабулі стався потужний вибух (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У Кабулі прогримів вибух біля мечеті. В результаті вибуху загинули кілька людей.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на AFP.

Потужний вибух стався в неділю недалеко від мечеті Ідгах в столиці Афганістану, де проходить церемонія прощання з матір'ю Забіхулли Муджахіда, представника "Талібану".

На даний момент в районі одного з найбільших релігійних споруд Кабула йде перестрілка, імовірно, між талібами і бойовиками угруповання "Ісламська держава в Хорасані", повідомляє Kabul News.

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