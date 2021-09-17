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Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс со 170 людьми на борту

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Афганистан, Пятница 17 сентября 2021 20:32
Из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс со 170 людьми на борту Фото: из Кабула вылетел третий эвакуационный рейс со 170 людьми на борту (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Из Афганистана в Катар вылетел третий чартерный рейс. На борту находится 170 пассажиров среди которых граждане Бельгии, Британии, Хорватии, Германии, Италии и США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что пассажиры рейса были доставлены в аэропорт Кабула конвоем. После прибытия в Катар, эвакуированные временно будут находиться в комплексе, что принимает беженцев из Афганистана.

Сегодня Катар стал звеном между Западом и Талибаном. Недавно страна заключила с представителями радикального движения соглашение, что и обеспечило безопасный проход для эвакуированных.

Всего на борту самолета находятся 170 человек, среди которых граждане ряда страны.

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Афганистан Кабул
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