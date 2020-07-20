Кабмину предлагают создать Временного национального табачного оператора

Фото: здание Кабинета Министров в Киеве (РБК-Украина)

По словам журналиста, демонополизация табачной отрасли полностью остановлена

В Кабинете министров рассматривают проект постановления о создании Временного национального оператора на рынке табачных изделий. Автор документа не указан, однако критерии для выбора главного оптового торговца сигаретами прописаны под компанию "Тедис-Украина".

Об этом сообщил журналист Сергей Лямец.

Согласно проекту постановления, министерствам и ГНС в месячный срок предлагают разработать порядок взаимодействия с Временным национальным оператором, выбирать которого должны сами производители и импортеры табачных изделий. Они же будут самостоятельно проверять подтверждающие документы кандидата.

По словам журналиста, демонополизация табачной отрасли полностью остановлена, несмотря на заявления Владимира Зеленского о приоритете "борьбы с монополией для построения конкурентного табачного рынка".

Так же, журналист напомнил, что АМКУ рекомендовал табачным компаниям до 1 января 2020 года привести реализацию сигарет в соответствие с требованиями законодательства о защите экономической конкуренции. По состоянию на июль 2020 года, рекомендации АМКУ табачными компаниями - не выполнены.

Кроме того, отмечает журналист, что табачные компании не соблюдают обязательства по уплате налогов, задекларированные в Меморандуме с правительством.

"Большие суммы, о которых говорят табачные компании в пресс-релизах - это акцизный сбор и НДС, который платят потребители, покупая пачку сигарет с наклеенной маркой. Отношение налога на прибыль к совокупному доходу табачных компаний в 2016-2019 годах составило всего от 0,04% до 0,97%. Основная часть прибыли выводится в виде роялти и других платежей на иностранные материнские компании табачных корпораций. Минэкономики и ГНС не делают ничего, чтобы западные компании начали платить налог на прибыль", - считает Лямец.

Напомним, 15 июля Хозяйственный суд Киева арестовал счета по иску АМКУ к ООО "Тедис Украина" и четырем группам компаний производителей табачных изделий о взыскании штрафа в принудительном порядке.

Как писало РБК-Украина, ранее ВР уволила Юрия Терентьева с должности председателя Антимонопольного комитета. Исполняющей обязанности главы АМКУ стала его заместитель Пищанская.