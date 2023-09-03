В Кабміні заявили, що борги "Енергоатома" провокують проблеми в енергетиці напередодні зими

Заборгованість компанії "Енергоатом" на ринку електроенергії щодо фінансування пільгових тарифів на електроенергію для населення провокує створення проблем для галузі енергетики напередодні осінньо-зимового періоду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем’єр-міністра Юрія Бойка.
"На здатність підприємств проводити всі роботи вчасно і в необхідному обсязі значною мірою впливає їхній фінансовий стан. У більшості учасників ринку ситуація доволі важка. Загальний розмір заборгованості на ринку електроенергії, згідно з інформацією, що була озвучена на профільному комітеті, сягнув 60 мільярдів гривень", - сказав радник голови уряду.
За його словами, реальна ціна електроенергії у серпні склала понад 7 гривень за 1 кіловат-годину. А це - у 2,7 рази більше, ніж діючий тариф.
"Тож, якщо постачальник надає населенню енергію по 2,64 гривні, хтось має покривати йому різницю між цим тарифом і її реальною ціною. За рішенням уряду це роблять "Енергоатом" і "Укргідроенерго", які за рахунок того, що у них собівартість енергії суттєво нижча, ніж ціна на ринку, частиною отриманого прибутку фактично дотують пільгову вартість енергії для населення. Проте вже більше року "Енергоатом" щомісячно суттєво недофінансовує цю діяльність", - розповів Бойко.
За словами Бойка, зараз, коли триває підготовка до нового опалювального сезону, багато енергетичних компаній мають складнощі в цьому питанні через важку фінансову ситуацію.
На його думку, борги на десятки мільярдів загрожують фінансовій стійкості системи і є перешкодою для вчасного і повного фінансування необхідних відновлювальних робіт напередодні осінньо-зимового періоду.
Нагадаємо, заборгованість "Енергоатому" перед ДП "Гарантований покупець" за поточний рік складає понад 17 млрд грн.
На думку голови комітету з енергетичного права Національної асоціації адвокатів України Олександра Трохимця, Кабмін має докапіталізувати "Енергоатом" або ж дозволити компанії випустити облігації для того, щоб погасити існуючу заборгованість на ринку електроенергії України до початку опалювального сезону.
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