У Кабміні розробляють стратегію повернення військових до цивільного життя

Кабінет міністрів розробляє концепцію повернення військових до цивільного життя. Вона буде включати як фінансову, так і соціальну підтримку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.
"Концепцію повернення військовослужбовців до цивільного життя обговорили в уряді на нараді щодо реалізації ветеранської політики", - зазначив він.
За словами прем'єра, стратегія буде включати:
Над розробкою стратегії працюють Мінветеранів, Мінекономіки, Мінсоцполітики, МОЗ та МОН.
"Дав завдання міністерствам прискорити розробку та подачу постанов і законопроєктів, необхідних для подальшої адаптації в цивільному житті наших військових", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, в Україні розробляють цифрове посвідчення ветерана, яке можна буде отримати через "Дію".
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