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У Кабміні розповіли, кому точно не будуть вимикати світло під час обмежень

Київ, Четвер 30 травня 2024 13:43
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У Кабміні розповіли, кому точно не будуть вимикати світло під час обмежень Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Графіки відключення світла не будуть застосовуватися для деяких категорій підприємств. Йдеться про бізнес, який імпортує 80% електроенергії від свого споживання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як зазначив прем'єр, наразі Україна може імпортувати не більше 1,7 ГВт. Але Кабмін веде перемовини, аби збільшити обсяги до понад 2 ГВт. Для цього є всі технічні можливості.

"Сьогодні ухвалюємо постанову, яка встановлює справедливість для імпортерів електроенергії. Так, графіки відключень не будуть застосовуватися до підприємств, які імпортують 80% від свого споживання електроенергії", - сказав Шмигаль.

Глава уряду пояснив, що це дозволить таким підприємствам безперебійно та стабільно працювати, і водночас зменшиться дефіцит потужності в енергосистемі. Це своєю чергою означає, що буде більше світла в оселях українців.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, навесні російські війська відновили обстріли енергетики України. Росіяни націлилися на теплові електростанції, ГЕС, розподільчі мережі та інші важливі енергетичні об'єкти.

На тлі серйозних руйнувань в Україні почали знову вимикати світло. Спочатку обмеження стосувалися лише бізнесу, проте потім були вводилися графіки і для звичайних споживачів.

Сьогодні в Україні не прогнозуються відключення світла. Проте енергетики все ще закликають українців бути заощадливими.

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Електроенергія Відключеня світла
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