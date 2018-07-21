У Кабміні заявили, що саміт ЄС запустив процес секторальної євроінтеграції України

Таке рішення створює можливості для процедурної основи незворотності євроінтеграційних реформ в Україні

Саміт Євросоюзу схвалив розробку механізму секторальної євроінтеграції України, чим створив можливості для процедурної основи незворотності євроінтеграційних реформ в Україні. Про це віце-прем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Іванна Клімпуш-Цинцадзе написала у своєму матеріалі для ZN.UA повідомляється на сайті видання.

За словами Клімпуш-Цинцадзе, саме таке рішення є одним з найважливіших результатів нещодавнього саміту ЄС.

"Головне, що політичне схвалення розробки механізму секторальної інтеграції... створює можливості для процедурної основи незворотності євроінтеграційних реформ", - зазначила вона.

За словами віце-прем'єра, механізм секторальної інтеграції передбачає розробку взаємних зобов'язань щодо втілення конкретних заходів, незалежно від того, які політсили перебувають при владі.

Віце-прем'єр пояснила, що напередодні саміту Україна запропонувала ЄС механізм інтеграції в енергетичній сфері і цифрових ринках, митній сфері, у сфері юстиції, свободи та безпеки, яку в ЄС підтримали.

За словами Клімпуш-Цинцадзе, зазначений механізм повинен мати конкретний перелік рішень, які Україна повинна прийняти, над розробкою переліку повинні працювати і Україна, і ЄС.

Вона також зазначила, що механізм дасть Україні можливість йти по шляху секторальної інтеграції, згідно з дорожньою картою реформ і рішень, яка має бути узгоджена з ЄС.

"Такий механізм стане своєрідною страховкою від політичних коливань щодо євроінтеграції України - як у самій Україні, так і в ЄС...Успішне втілення цих механізмів може стати основою для поширення їх на інші сектори інтеграції", - заявила вона, зазначивши, що механізм, зокрема, допоможе Україні в рамках Угоди про асоціацію з ЄС забезпечити доступ до європейських ринків.

Зазначимо, саміт ЄС пройшов у Брюсселі на початку липня поточного року.

Нагадаємо, як повідомлялося в матеріалі РБК-Україна "Підсумки саміту Україна-ЄС: про що Порошенко домовився з лідерами Євросоюзу", за підсумками саміту, українська делегація і чиновники ЄС затвердили спільну заяву, в якій, зокрема, аакцентировали увагу на результатах реформ і боротьби з корупцією в Україні.