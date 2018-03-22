В Кабмине заявили, что нормы потребления газа не будут уменьшаться

Пересматривать действующие нормы потребления газа для получателей субсидий нет оснований

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко считает, что пересматривать действующие нормы потребления газа для получателей субсидий нет оснований. Об этом сообщает "Урядовый портал".

"Сейчас нужно уже говорить не об уменьшении норм, а о том, чтобы дать людям реальную возможность экономить газ и тепло. Я не поддерживаю никак пересмотра норм. Если такое предложение будет от кого-то звучать, я буду выступать категорически против", - сказал Розенко.

Кроме того он отметил, что реальным шагом к энергосбережению является установление системы персонального учета тепла в многоквартирных домах.

"Люди реально не могут уменьшить температуру батарей в квартире, потому что нет технической возможности это сделать. А даже если есть такая возможность, то на сумму в платежке это реально не влияет, потому что есть этот "общий котел" расчетов. Поэтому двигаться надо в направлении установления счетчиков и установки системы персонального учета тепла в многоквартирных домах", - отметил Розенко.

Напомним, в начале марта крупные промышленные потребители газа в Украине за счет введенного ограничения уменьшили использование голубого топлива на 11% или до 37 млн кубометров в сутки.