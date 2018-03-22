У Кабміні заявили, що норми споживання газу не будуть зменшуватися

Переглядати діючі норми споживання газу для одержувачів субсидій немає підстав

Віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко вважає, що переглядати діючі норми споживання газу для одержувачів субсидій немає підстав. Про це повідомляє "Урядовий портал".

"Зараз потрібно вже говорити не про зменшення норм, а про те, щоб дати людям реальну можливість економити газ і тепло. Я не підтримую ніяк перегляду норм. Якщо така пропозиція буде від кого-то звучати, я буду виступати категорично проти", - сказав Розенко.

Крім того він зазначив, що реальним кроком до енергозбереження є встановлення системи персонального обліку тепла у багатоквартирних будинках.

"Люди реально не можуть зменшити температуру батарей в квартирі, тому що немає технічної можливості це зробити. А навіть якщо є така можливість, то на суму в платіжці це реально не впливає, тому що є цей "загальний котел" розрахунків. Тому треба рухатися у напрямі встановлення лічильників і установки системи персонального обліку тепла у багатоквартирних будинках", - зазначив Розенко.

Нагадаємо, на початку березня великі промислові споживачі газу в Україні за рахунок введеного обмеження зменшили використання блакитного палива на 11% або до 37 млн кубометрів на добу.