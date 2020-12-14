ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Кабмине сообщили, сколько больничных коек подключены к кислороду в Украине

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине к кислороду подключены более 35 тысяч больничных коек. Всего в стране выделено для пациентов с коронавирусом уже более 63 тысяч кроватей.

Самые читаемые новости

Об этом на селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

Премьер добавил, что по состоянию на сегодня заняты более 27 тысяч кроватей для COVID-19. Также в правительстве отметили, что продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Напомним, в Украине заполнены 43,3% больничных коек для коронавируса. При этом лишь в одном регионе - Николаевской области, больничные койки заняты более чем на 60%.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 6451 новый случай COVID-19. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

Также РБК-Украина писало, что правительство может начать ужесточение карантина раньше, чем 8 января. Для этого должен произойти стремительный рост заболеваемости COVID-19. При этом будет также оцениваться готовность больниц, в том числе и количество кроватей с кислородом.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больницаКоронавирус