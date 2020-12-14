В Кабмине сообщили, сколько больничных коек подключены к кислороду в Украине

Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)

В Украине к кислороду подключены более 35 тысяч больничных коек. Всего в стране выделено для пациентов с коронавирусом уже более 63 тысяч кроватей.

Об этом на селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

Премьер добавил, что по состоянию на сегодня заняты более 27 тысяч кроватей для COVID-19. Также в правительстве отметили, что продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Напомним, в Украине заполнены 43,3% больничных коек для коронавируса. При этом лишь в одном регионе - Николаевской области, больничные койки заняты более чем на 60%.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 6451 новый случай COVID-19. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

Также РБК-Украина писало, что правительство может начать ужесточение карантина раньше, чем 8 января. Для этого должен произойти стремительный рост заболеваемости COVID-19. При этом будет также оцениваться готовность больниц, в том числе и количество кроватей с кислородом.