ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Промокоды
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Кабмине сообщили, сколько больничных коек подключены к кислороду в Украине

Киев, Понедельник 14 декабря 2020 15:17
В Кабмине сообщили, сколько больничных коек подключены к кислороду в Украине
Фото: больничная палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине к кислороду подключены более 35 тысяч больничных коек. Всего в стране выделено для пациентов с коронавирусом уже более 63 тысяч кроватей.

Об этом на селекторном совещании по вопросам противодействия коронавирусу заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Офис президента.

Премьер добавил, что по состоянию на сегодня заняты более 27 тысяч кроватей для COVID-19. Также в правительстве отметили, что продолжается совершенствование процесса маршрутизации больных.

Напомним, в Украине заполнены 43,3% больничных коек для коронавируса. При этом лишь в одном регионе - Николаевской области, больничные койки заняты более чем на 60%.

Отметим, за сутки в Украине подтвердили 6451 новый случай COVID-19. Выздоровели при этом еще 5154 пациента.

Также РБК-Украина писало, что правительство может начать ужесточение карантина раньше, чем 8 января. Для этого должен произойти стремительный рост заболеваемости COVID-19. При этом будет также оцениваться готовность больниц, в том числе и количество кроватей с кислородом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество больницаКоронавирус

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь