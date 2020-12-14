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У Кабміні повідомили, скільки лікарняних ліжок підключені до кисню в Україні

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 15:17
У Кабміні повідомили, скільки лікарняних ліжок підключені до кисню в Україні
Фото: лікарняна палата (facebook.com/andriy sadovyi)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні до кисню підключені понад 35 тисяч лікарняних ліжок. Всього в країні виділено для пацієнтів з коронавірусів вже понад 63 тисяч ліжок.

Про це на селекторній нараді з питань протидії Коронавіруси заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Офіс президента.

Прем'єр додав, що станом на сьогодні зайнято більш як 27 тисяч ліжок для COVID-19. Також в уряді зазначили, що триває вдосконалення процесу маршрутизації хворих.

Нагадаємо, в Україні заповнені 43,3% лікарняних ліжок для коронавірусу. При цьому лише в одному регіоні - Миколаївської області, лікарняні ліжка зайняті більш ніж на 60%.

Відзначимо, за добу в Україні підтвердили 6451 новий випадок COVID-19. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

Також РБК-Україна писало, що уряд може почати посилення карантину раніше, ніж 8 січня. Для цього повинен відбутися стрімке зростання захворюваності COVID-19. При цьому буде також оцінюватися готовність лікарень, в тому числі і кількість ліжок з киснем.

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