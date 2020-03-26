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В Кабмине разъяснили, кто не должен идти на изоляцию при въезде в Украину

Новости » Коронавирус     26.03.2020 - 14:03
В Кабмине разъяснили, кто не должен идти на изоляцию при въезде в Украину
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Экипажи самолетов и кораблей, а также водителей фур освободили от изоляции

Несмотря на карантин в Украине, водители, экипаж самолетов, кораблей и поездов не подписывают согласие на самоизоляцию. Об этом говорится в сообщении на правительственном портале.

Сообщается, что водители и обслуживающий персонал транспортных средств, экипажи воздушных, морских и речных судов, члены поездных и локомотивных бригад не подписывают информированное согласие на самоизоляцию при пересечении государственной границе.

В Министерстве инфраструктуры отмечают, что эта норма предусмотрена утвержденными 24 марта изменениями в постановление главного санитарного врача Украины о борьбе с коронавирусом. При этом обращают внимание, что работодатель должен обеспечить каждого своего сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области разыскивают 10 человек, которые нарушили условия самоизоляции и контактировали с зараженным коронавирусом.

Отметим, согласно правилам карантина в Украине, все, кто вернулся в страну из-за границы, должны в течение двух недель находиться на домашней изоляции.

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