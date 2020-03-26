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У Кабміні пояснили, хто не має йти на ізоляцію при в'їзді до України

Новини » Коронавірус     26.03.2020 - 14:03
У Кабміні пояснили, хто не має йти на ізоляцію при в'їзді до України
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Екіпажі літаків і кораблів, а також водіїв фур звільнили від ізоляції

Незважаючи на карантин в Україні, водії, екіпаж літаків, кораблів, поїздів не підписують згоду на самоізоляцію. Про це йдеться в повідомленні на урядовому порталі.

Повідомляється, що водії та обслуговуючий персонал транспортних засобів, екіпажі повітряних, морських і річкових суден, члени поїзних і локомотивних бригад не підписують інформовану згоду на самоізоляцію при перетині державного кордону.

У Міністерстві інфраструктури відзначають, що ця норма передбачена затвердженими 24 березня змінами до постанови головного санітарного лікаря України про боротьбу з коронавірусом. При цьому звертають увагу, що роботодавець повинен забезпечити кожного свого співробітника індивідуальними засобами захисту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області розшукують 10 осіб, які порушили умови самоізоляції і контактували з зараженим коронавірусом.

Зазначимо, згідно з правилами карантину в Україні, всі, хто повернувся до країни з-за кордону, мають протягом двох тижнів перебувати на домашній ізоляції.

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