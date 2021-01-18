В Кабмине не рассматривают вариант прямого импорта электроэнергии или газа из РФ

В Кабинете министров не рассматривают возможность прямого импорта электроэнергии или газа из Российской Федерации. При этом при необходимости Украина может импортировать электроэнергию из Беларуси.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил глава Кабинета министров Денис Шмыгаль.

"На уровне правительства сегодня нет дискуссии - ни с политической, ни с экономической точки зрения - по прямому импорту российского продукта - электроэнергии или газа. С Белорусью у нас, к сожалению, на законодательном уровне не принят соответствующий закон, который бы урегулировал все эти вопросы", - отметил премьер-министр.

По его словам, импорт электроэнергии из Беларуси технически возможен, никаких ограничений нет.

"У нас есть соответствующее сечение, 900 мВт, и в случае необходимости Украина может импортировать. Наши электрические сети дополняют друг друга, поэтому эта опция остается открытой. Относительно политической целесообразности, то это совсем другой вопрос, который пока не поднимался", - добавил Шмыгаль.

Напомним, глава КМУ заявил, что украинцы не останутся без газа. Также он заверил, что веерные отключения электроэнергии не планируются.

Как писало РБК-Украина, Кабмин принял решение ограничить цену на газ для населения до уровня не выше 6,99 грн за кубометр. Она будет действовать как минимум до конца марта.