ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Кабмине рассказали, как вернуть украинских мигрантов домой и преодолеть миграционный кризис в Европе

Новина українською →
Понедельник 14 марта 2022 10:19
В Кабмине рассказали, как вернуть украинских мигрантов домой и преодолеть миграционный кризис в Европе Фото: Кабинет министров Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу, и эта цифра будет только увеличиваться. Люди вынужденно покидают свои дома, родных и близких, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook.

Однако нынешний кризис, по ее словам, имеет кардинальные отличия от предыдущих волн миграции в Европу. Украинцы, которые были вынуждены уехать за границу после 24 февраля, сделали это исключительно из-за войны. Они не планировали эмигрировать, уехав исключительно ради безопасности, и хотят вернуться домой, как только опасность для них в Украине будет устранена.

К тому же, это преимущественно женщины и дети, мужья и дети которых остались в Украине и сопротивляются врагу. Таким образом, чтобы они могли вернуться в Украину, надо быстрее завершить войну.

"Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище нашим гражданам. В то же время общими силами мы можем сделать так, чтобы беженцы как можно скорее реализовали свою мечту о возвращении домой", - отметила Свириденко.

Для этого, по ее словам, необходима максимально эффективная поддержка - финансовая и гуманитарная помощь и усиление армии, которая не нападает, а защищается. А после Победы для Европы важно включиться в процесс восстановления Украины и принять решение о включении ее в Евросоюз.

"Таким образом, цивилизованный мир устранит коренных причин миграционного кризиса, поможет беженцам соединиться со своими семьями и создаст базу для дальнейшего восстановления и развития Украины - важного и сильного стратегического партнера не только Евросоюза, но и всего мира", - резюмировала Свириденко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кабинет Министров Украины Европа
NEWS
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
Подоляк о переговорах с РФ: они идут нон-стоп, а завтра подведем итоги
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе