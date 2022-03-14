В Кабмине рассказали, как вернуть украинских мигрантов домой и преодолеть миграционный кризис в Европе

Более 2,5 млн украинцев уже выехали за границу, и эта цифра будет только увеличиваться. Люди вынужденно покидают свои дома, родных и близких, чтобы спасти свои жизни и жизни своих детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра экономики Украины Юлию Свириденко в Facebook .

Однако нынешний кризис, по ее словам, имеет кардинальные отличия от предыдущих волн миграции в Европу. Украинцы, которые были вынуждены уехать за границу после 24 февраля, сделали это исключительно из-за войны. Они не планировали эмигрировать, уехав исключительно ради безопасности, и хотят вернуться домой, как только опасность для них в Украине будет устранена.

К тому же, это преимущественно женщины и дети, мужья и дети которых остались в Украине и сопротивляются врагу. Таким образом, чтобы они могли вернуться в Украину, надо быстрее завершить войну.

"Украина искренне благодарна всем странам мира, которые сегодня дают убежище нашим гражданам. В то же время общими силами мы можем сделать так, чтобы беженцы как можно скорее реализовали свою мечту о возвращении домой", - отметила Свириденко.

Для этого, по ее словам, необходима максимально эффективная поддержка - финансовая и гуманитарная помощь и усиление армии, которая не нападает, а защищается. А после Победы для Европы важно включиться в процесс восстановления Украины и принять решение о включении ее в Евросоюз.

"Таким образом, цивилизованный мир устранит коренных причин миграционного кризиса, поможет беженцам соединиться со своими семьями и создаст базу для дальнейшего восстановления и развития Украины - важного и сильного стратегического партнера не только Евросоюза, но и всего мира", - резюмировала Свириденко.