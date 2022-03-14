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У Кабміні розповіли, як повернути українських мігрантів додому та подолати міграційну кризу в Європі

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Понеділок 14 березня 2022 10:19
У Кабміні розповіли, як повернути українських мігрантів додому та подолати міграційну кризу в Європі Фото: Кабінет міністрів України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Понад 2,5 млн українців уже виїхали за кордон, і ця цифра буде лише збільшуватися. Люди вимушено залишають свої домівки, рідних та близьких, щоб врятувати свої життя та життя своїх дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на віце-прем'єр-міністра - міністра економіки України Юлію Свириденко у Facebook.

Однак теперішня криза, за її словами, має кардинальні відміни від попередніх хвиль міграції до Європи. Українці, які були змушені виїхати за кордон після 24 лютого, зробили це виключно через війну. Вони не планували емігрувати, виїхавши виключно заради безпеки, і хочуть повернутись додому, щойно небезпеку для них в Україні буде усунено.

До того ж, це переважно жінки та діти, чоловіки та сини яких залишилися в Україні та чинять опір ворогу. Таким чином, щоб вони могли повернутись в Україну, треба швидше завершити війну.

"Україна щиро вдячна всім країнам світу, які сьогодні дають прихисток нашим громадянам. Водночас спільними силами ми можемо зробити так, аби біженці якомога швидше реалізували свою мрію про повернення додому", - зазначила Свириденко.

Для цього, за її словами, необхідна максимально ефективна підтримка - фінансова та гуманітарна допомога та посилення армії, яка не нападає, а захищається. А після Перемоги для Європи важливо включитися в процес відбудови України та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу.

"Таким чином, цивілізований світ усуне корінні причини міграційної кризи, допоможе біженцям з’єднатися зі своїми родинами та створить базу для подальшого відновлення та розвитку України - важливого і сильного стратегічного партнера не лише Євросоюзу, а і всього світу", - резюмувала Свириденко.

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Кабінет Міністрів України Європа
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