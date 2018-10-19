В Кабмине рассказали, на сколько увеличилось финансирование культуры за 2 года

Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

В проекте госбюджета-2019 на поддержку культуры заложено 5,5 млрд гривен

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что финансирование культуры за последние два года увеличилось почти втрое. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter главы Кабмина.

Премьер отметил, что это уже дает свои результаты. В частности, все больше украинских лент разных жанров выходят в кино.

"Финансирование культуры за последние 2 года увеличилось почти втрое. Такой подход уже дает свои результаты. В частности, все больше украинских лент разных жанров выходят в кино. В проекте госбюджета-2019 мы предусмотрели 5,5 млрд гривен на поддержку культуры", - отметил он.

Напомним, парламент принял за основу и в целом проект постановления №9000-П о выводах и предложениях к проекту госбюджета на 2019 год. Таким образом нардепы поддержали за основу бюджет-2019. Отмечалось, что Кабмин предлагает установить социальные расходы бюджета на уровне 301,8 миллиарда гривен, а на финансирование культуры - 5,4 миллиарда гривен, из которых 1 млрд - на производство новых фильмов.

Как писало РБК-Украина ранее, президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц договорились, что 2019 станет годом украинской культуры в Австрии. Как отметил Порошенко, культурная дипломатия является действенным инструментом для развития отношений между странами.