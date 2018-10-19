У Кабміні розповіли, на скільки збільшилося фінансування культури за 2 роки

Фото: Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

У проекті держбюджету-2019 на підтримку культури закладено 5,5 млрд гривень

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що фінансування культури за останні два роки збільшилось майже втричі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter голови Кабміну.

Прем'єр зазначив, що це вже дає свої результати. Зокрема, все більше українських стрічок різних жанрів виходять у кіно.

"Фінансування культури за останні 2 роки збільшилось майже втричі. Такий підхід вже дає свої результати. Зокрема, все більше українських стрічок різних жанрів виходять в кіно. У проекті держбюджету-2019 ми передбачили 5,5 млрд гривень на підтримку культури", - зазначив він.

Нагадаємо, парламент прийняв за основу і в цілому проект постанови №9000-П про висновки і пропозиції до проекту держбюджету на 2019 рік. Таким чином нардепи підтримали за основу бюджет-2019. Зазначалося, що Кабмін пропонує встановити соціальні витрати бюджету на рівні 301,8 мільярда гривень, а на фінансування культури - 5,4 мільярда гривень, з яких 1 млрд - на виробництво нових фільмів.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України Петро Порошенко та федеральний канцлер Австрії Себастьян Курц домовилися, що 2019 рік стане роком української культури в Австрії. Як зазначив Порошенко, культурна дипломатія є дієвим інструментом для розвитку відносин між країнами.