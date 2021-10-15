В Кабмине рассказали о преимуществах соглашения об открытом небе для украинцев

Соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве фактически отменит понятия внутренние и международные рейсы. Договор планируется реализовать в кратчайшие сроки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной .

"Когда премьер (Денис Шмыгаль - ред.) подписывал это соглашение, я поймала себя на мысли, что не будет теперь внутренних и международных рейсов. Будут просто рейсы", - сказала она.

Стефанишина также отметила, что соглашение с ЕС об открытом небе - это большая ответственность и на рынок в ближайшее время зайдут крупные европейские авиакомпании.

"Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли, что появился огромный рынок, где можно работать. Поэтому на нас здесь большая ответственность, как у правительства, быстро выполнить все параметры, касающиеся безопасности полетов", - подчеркнула она.

Вице-премьер добавила, что правительство планирует реализовать соглашение в кратчайшие сроки. Поскольку, по ее словам, есть очень короткий период, чтобы не разочаровать международных авиаперевозчиков, которые хотят зайти на рынок Украины.