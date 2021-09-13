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В Кабмине планируют погасить почти полмиллиарда гривен долга выплат по частичной безработице

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Украина, Понедельник 13 сентября 2021 16:37
В Кабмине планируют погасить почти полмиллиарда гривен долга выплат по частичной безработице Фото: Фонду на случай безработицы планируют выделили из бюджета 459,5 млн гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство экономики подготовило проект постановления Кабинета министров о предоставлении финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы. Из государственного бюджета предлагают выделить 459,5 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Как отмечается пояснительной записке к проекту, механизм оказания помощи по частичной безработице на период карантина был введен в 2020 году с целью поддержки занятости лиц, пострадавших в результате сокращения экономической деятельности субъектов хозяйствования в связи с распространением на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19.

В то же время в госбюджете Украины на 2021 год не предусмотрено средств на предоставление финансовой помощи Фонду для выплаты пособия по частичной безработице на период карантина. В связи с этим задолженность по выплате пособия по частичной безработице составляет 459 537,1 тыс. гривен.

"Учитывая указанное, проектом акта предлагается осуществить распределение бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов в общем фонде государственного бюджета по бюджетной программе КПКВК 3511380 "Меры, связанные с борьбой с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями", путем передачи Министерству экономики части бюджетных назначений в сумме 459 537,1 тыс. гривен для выплаты Фондом помощи по частичной безработице", - говорится в документе.

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Кабинет Министров Украины
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