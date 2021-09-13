В уряді планують погасити майже півмільярда гривень боргу виплат з часткового безробіття

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням документ, оприлюднений для обговорення на сайті Федерації профспілок України ( ФПУ ).

Як зазначається пояснювальній записці до проекту, механізм надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину було запроваджено у 2020 році з метою підтримки зайнятості осіб, які постраждали внаслідок скорочення економічної діяльності суб'єктів господарювання у зв'язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Водночас у держбюджеті України на 2021 рік не передбачено коштів на надання фінансової допомоги Фонду для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину. Заборгованість по виплаті допомоги по безробіттю частковому безробіттю складає 459 537,1 тис. гривень.

"З огляду на зазначене, проектом акта пропонується здійснити розподіл бюджетних призначень, передбачених Міністерству фінансів у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3511380 "Заходи, пов'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою COVID -19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками", шляхом передачі Міністерству економіки частини бюджетних призначень у сумі 459 537,1 тис. гривень для виплати Фондом допомоги по частковому безробіттю", - йдеться в документі.