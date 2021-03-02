В Кабмине объяснили преимущества получения льгот на оплату коммуналки наличными

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предусмотрены законами для отдельных категорий граждан - лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий, участников войны, чернобыльцев, ветеранов военной службы, детей войны. Скидка платы за услуги установлена ​​на уровне от 25% до 100% в зависимости от категории льготника.

Механизм предоставления льгот населению наличными предусматривает расчет размера льготы по социальным нормативам независимо от фактического потребления услуг.

"Наличная форма получения льгот позволяет получателю самостоятельно определять очередность и суммы оплаты услуг, что немаловажно в условиях возникновения ситуации, когда льготник не согласен с начисленными предприятием суммами", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае потребления ЖК услуг в объемах меньших, чем социальные нормативы, сэкономленные средства льготники могут использовать по своему усмотрению, в том числе для оплаты услуг в другой расчетный месяц, когда потребление увеличивается за погодных условий.

В министерстве обращают внимание, что безналичная форма получения льгот предусматривает получение сэкономленных средств только один раз в год, после окончания отопительного сезона.

"Для получения льгот в наличной форме необходимо обратиться в орган социальной защиты населения с соответствующим заявлением, в котором указать реквизиты банковского счета, куда будет перечисляться сумма льготы. Минсоцполитики рекомендует воспользоваться преимуществами наличной формы получения льгот", - указано в сообщении.