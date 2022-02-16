В Кабмине назвали средний размер повышения пенсий с 1 марта

Плановая индексация пенсий с 1 марта 2022 года пройдет с коэффициентом 1,14. В результате повышенные пенсии получат около 10 млн людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики .

Из них 8 миллионов получат повышенные страховые пенсии, которые назначены до 2019 года. Средний размер повышения составит около 360 гривен. При этом минимальный размер повышения составит 100 гривен.

Для людей с инвалидностью из числа пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС средний размер повышения пенсий составит около 1 100 гривен.

С применением показателя 1,14 увеличиваются пенсии военным. В результате повышение получат полмиллиона человек и средний размер такого повышения составит 705 гривен.

Ежемесячные компенсационные выплаты для людей старше 75 лет также повышаются. Это коснется 2,2 млн человек. Соответственно, лица 80+ получат уже 570 гривен вместо 500, а лица в возрасте от 75 до 80 лет получат 456 гривен вместо 400.

Сегодня страховые пенсии одного миллиона человек не подпадают под индексацию, поскольку были назначены в течение трех последних лет. Для таких людей с 1 марта 2022 года установили ежемесячную доплату 135 гривен. Это дополнительно к 100 гривен, которые уже были установлены в прошлом году.