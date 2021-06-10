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В Кабмине нарабатывают законы о госполитике переходного периода

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Украина, Четверг 10 июня 2021 15:24
В Кабмине нарабатывают законы о госполитике переходного периода Фото: в Кабмине разрабатывают законопроекты о политике переходного периода (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр Кабинета министров Олег Немчинов анонсировал, что в правительстве нарабатывают законопроекты об особенностях государственной политики переходного периода. Документы разрабатывает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает информационное управление аппарата Верховной рады.

Немчинов подчеркнул, что установление ответственности за правонарушения, связанные с временной оккупацией территории Украины, попыткой аннексии части территории является актуальным вопросом для нашего государства.

"Поэтому регистрация народными депутатами законопроектов, которые дополняют Уголовный кодекс статьями о коллаборационизме вполне соответствует запросам как общества, так и нашего политикума", - отметил министр.

По его словам, международные правовые акты не предусматривают ответственности за коллаборационизм с оккупационными режимами. Такое сотрудничество не всегда представляет общественную опасность, а потому не все виды такого сотрудничества должны быть уголовно наказуемы.

Немчинов обратил внимание, что введение элементов переходной юстиции предусматривает, в том числе и ответственность за нарушения и совершение в связи с вооруженным конфликтом, а также принятие мер по неповторению конфликта среди прочего как вариант люстрации.

Правительство предусмотрело в Плане приоритетных действий на этот год разработку двух важных законопроектов: о государственной политике переходного периода и процедуре переходного периода и об ответственности за нарушения, совершенные во время временной оккупации территории Украины.

По словам чиновника, это рабочие названия, которые еще будут пересматриваться. Основным принципом проектов является соблюдение международных стандартов в постконфликтном урегулировании, неотвратимость наказания за серьезные преступления и освобождение от ответственности тех, кто не совершал тяжких преступлений и особо тяжких преступлений.

"Законопроекты разрабатываются Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и являются важной составляющей формирования государственной политики реинтеграции", - отметил министр.

Напомним, в начале июня президент Владимир Зеленский поручил Кабмину подготовить проекты законов о введении на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях правосудия переходного периода. Позже правительство должно внести их на рассмотрении в ВР.

Как писало РБК-Украина, в конце прошлого года Минреинтеграции завершило разработку законопроекта, который определяет особенности переходного правосудия на Донбассе.

Кроме того, заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов заявил, что переходное правосудие может отличаться на Донбассе и в Крыму.

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