В Кабмине исключают очередной локдаун из-за пандемии

В украинском правительстве исключают введение нового локдауна из-за коронавируса. Местные выборы тоже переносить не будут.

Об этом рассказал в интервью РБК-Украина министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Он напомнил, что выборы будут через три недели.

"Все идет по плану, мы опираемся на собственный прогноз. Сейчас речь о локдауне не идет", - заявил он.

Отметим, украинцы 25 октября впервые будут выбирать депутатов в советы всех уровней от общин - депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Первые выборы пройдут и в 119 райсоветах.

Напомним, ЦИК утвердил формы протоколов территориальных избирательных комиссий об итогах голосования и результатах выборов.

Ранее ЦИК аккредитовал 127 официальных наблюдателей на местных выборах. В том числе аккредитованы 14 наблюдателей от трех иностранных государств.

Как писало РБК-Украина, с начала избирательной кампании местных выборов в Украине полиция начала сотни уголовных дела по факту нарушения избирательного процесса.