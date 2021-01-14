В Кабмине хотят, чтобы ОТО выбирали поставщиков газа

Фото: Юрий Витренко (facebook com YVitrenko)

Украине нужны новые правила защиты потребителей на рынке газа. В частности, это касается уязвимых потребителей.

Об этом заявил в своем Facebook и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

По его словам, защита потребителей должна базироваться на европейской практике.

"В Европе есть такие варианты, когда поставщиков выбирают объединения потребителей. У них и больше рыночной силы для того, чтобы получать лучшие условия от поставщиков. Кроме того, они могут для этого выделить профессионального человека. В Украине для этого можно использовать объединенные территориальные общины. Они будут выбирать поставщика для тех, кто не хочет или не может это делать самостоятельно. При чем это будет по умолчанию, то есть если вы самостоятельно не выбрали поставщика, за вас это сделает ОТО", - объяснил Витренко.

Также это будет касаться тех потребителей, чьим поставщиком автоматически стал "поставщик последней надежды", сейчас это "Нафтогаз".

"Для реализации этого варианта нужны законодательные изменения, но депутаты фракции Слуга народа пообещали над этим поработать", - добавил Витренко.

РБК-Украина писало, что государственное регулирование цен на газ для бытовых потребителей будет действовать во время карантина или до конца текущего отопительного сезона.

Напомним, вечером 14 января завершилась онлайн-совещание народных депутатов с представителями Кабинета министров, во время которой договорились об ограничении цены за транспортировку газа - не более 1,79 гривны. А максимальная цена на газ будет не больше 6,99 гривны за кубометр.