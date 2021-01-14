В Кабміні хочуть, щоб ОТГ обирали постачальників газу

Фото: Юрій Вітренко (facebook com YVitrenko)

Україні потрібні нові правила захисту споживачів на ринку газу. Зокрема, це стосується вразливих споживачів.

Про це заявив в своєму Facebook в. о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

За його словами, захист споживачів має базуватися на європейській практиці.

"В Європі є такі варіанти, коли постачальників обирають об’єднання споживачів. У них і більше ринкової сили для того, щоб отримувати кращі умови від постачальників. Крім того, вони можуть для цього виділити професійну людину. В Україні для цього можна використовувати об’єднані територіальні громади. Вони будуть обирати постачальника для тих, хто не хоче або не може це робити самостійно. При чому це буде за замовченням, тобто якщо ви самостійно не обрали постачальника, за вас це зробить ОТГ", - пояснив Вітренко.

Також це буде стосуватися тих споживачів, чиїм постачальником автоматично став "постачальник останньої надії", зараз це "Нафтогаз".

"Для реалізації цього варіанту потрібні законодавчі зміни, але депутати фракції Слуга народу пообіцяли над цим попрацювати", - додав Вітренко.

РБК-Україна писало, що державне регулювання цін на газ для побутових споживачів буде діяти під час карантину або до кінця поточного опалювального сезону.

Нагадаємо, ввечері 14 січня завершилася онлайн-нарада народних депутатів з представниками Кабінету міністрів, під час якої домовилися про обмеження ціни за транспортування газу - не більше 1,79 гривні. А максимальна ціна на газ буде не більше 6,99 гривні за кубометр.