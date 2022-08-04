В Кабмине анонсировали разъяснение для беженцев, которые посещают Украину

Для украинских беженцев, которые приезжают в Украину на определенное время, создадут отдельное разъяснение по возвращению в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольги Стефанишиной в ходе телемарафона .

"Было много проблемных вопросов, поскольку многие украинцы не просто возвращаются, они на определенное время приезжают, а потом возвращаются на территорию Европейского союза. Мы также зафиксировали, что ограничений по возвращению их на территорию ЕС не будет, будет отдельное разъяснение о процедурах регистрации таких граждан", - заявила Стефанишина.

Она добавила, что такое разъяснение необходимо, поскольку известно о случаях, когда украинские беженцы после поездки домой в Украину имели проблемы с возвращением в страну, где получили временную защиту.

Стоит заметить, что этот вопрос поднимался в ходе визита в Украину еврокомиссара по внутренним делам Илвы Йоханссон.