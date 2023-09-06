Кабмін звинувачують у зриві підготовки опалювального сезону

"Місцеве самоврядування б’є на сполох: гарячу воду відключають уже, коштів на подачу тепла немає, газу для бюджетників і населення за спеціальними цінами немає теж. За місяць до початку опалювального сезону, підприємства ТКЕ всієї України вимушені припиняти постачання гарячої води, підготовку до опалювального сезону та ініціювати власне банкрутство", - йдеться в заяві АМУ.

В АМУ повідомляють, що підприємства ТКЕ з 1 вересня завдяки діям Уряду відключили від режиму покладання спеціальних зобов’язань (ПСО), тобто скасували гнучкі умови, які дозволяли стабільно працювати.

"Гарячої води вже немає, а тепла за таких умов не буде, бо: постанова уряду від 22 серпня 2023 року № 896 позбавила можливості підприємства придбання природного газу за режимом ПСО для надання населенню послуг; уряд не відшкодував 36 млрд грн з різниці в тарифах і в підприємств немає коштів для розрахунків з газопостачальними компаніями; уряд ініціює вилучення 4% ПДФО з доходів місцевих бюджетів, щоб муніципалітети не стримували тарифи, допомагаючи підприємствам теплопостачання", - зазначають в АМУ.

В заяві також наголошується, що голови громад-членів Асоціації міст України, запропонували прем’єр-міністру України зустрітись та напрацювати спільні рішення для уникнення зриву опалювального сезону 2023/24 років.

"Без термінових змін до Постанови № 896 неможливо вирішити критичні питання забезпечення надання послуг теплопостачання та гарячого водопостачання населенню, відповідно слід очікувати зриву опалювального сезону, а без збереження 4% ПДФО в бюджетах громад тарифи на тепло стрімко підвищаться або буде припинено опалення”, - резюмується в заяві АМУ.

Раніше повідомлялося, що Асоціація міст України, яку очолює мер Києва Віталій Кличко, звернулась до президента, уряду та парламенту щодо збереження в державному бюджеті на наступний рік "військового" ПДФО та загалом 64% ПДФО у місцевих бюджетах. Вилучення у громад частини податку на доходи фізичних осіб зруйнує систему оборони країни, йдеться у зверненні.

Також АМУ закликала центральну владу легалізувати витрати муніципалітетів на оборону й дати можливість ще більше допомагати військовим без загрози кримінальної відповідальності.