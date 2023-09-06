Кабмин обвиняют в срыве подготовки отопительного сезона

Предприятия Теплокоммунэнерго (ТКЭ) по всей стране вынуждены прекратить поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство. Это происходит из-за нехватки средств на подачу тепла, газа для бюджетников и населения по специальным ценам, что вызвано действиями правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Ассоциации городов Украины (АМУ).

"Местное самоуправление бьет тревогу: горячую воду отключают уже, средств на подачу тепла нет, газа для бюджетников и населения по специальным ценам нет тоже. За месяц до начала отопительного сезона предприятия ТКЭ всей Украины вынуждены прекращать поставки горячей воды, подготовку к отопительному сезону и инициировать собственное банкротство", - говорится в заявлении АГУ.

В АГУ сообщают, что предприятия ТКЭ с 1 сентября благодаря действиям Правительства отключили от режима наложения специальных обязательств (ПСО), то есть отменили гибкие условия, позволяющие стабильно работать.

"Горячей воды уже нет, а тепла при таких условиях не будет, потому что: постановление Правительства от 22 августа 2023 № 896 лишило возможности предприятия приобретения природного газа по режиму ПСО для предоставления населению услуг; Правительство не возместило 36 млрд грн разницы в тарифах и у предприятий нет средств для расчетов с газоснабжающими компаниями; Правительство инициирует изъятие 4% НДФЛ из доходов местных бюджетов, чтобы муниципалитеты не сдерживали тарифы, помогая предприятиям теплоснабжения", - отмечают в АГУ.

В заявлении также отмечается, что главы общин-членов Ассоциации городов Украины, предложили Премьер-министру Украины встретиться и наработать совместные решения во избежание срыва отопительного сезона 2023/24 годов.

"Без срочных изменений в Постановлении № 896 невозможно решить критические вопросы обеспечения предоставления услуг теплоснабжения и горячего водоснабжения населению, соответственно, следует ожидать срыва отопительного сезона, а без сохранения 4% НДФЛ в бюджетах громад тарифы на тепло стремительно повысятся или будет прекращено отопление", - резюмируется. в заявлении АГУ.

Ранее сообщалось, что Ассоциация городов Украины, возглавляемая мэром Киева Виталием Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту о сохранении в государственном бюджете на следующий год "военного" НДФЛ и в общей сложности 64% НДФЛ в местных бюджетах. Изъятие у общин части налога на доходы физических лиц разрушит систему обороны страны, говорится в обращении.

Также АГУ призвала центральные власти легализовать расходы муниципалитетов на оборону и дать возможность еще больше помогать военным без угрозы уголовной ответственности.