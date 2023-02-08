Кабмін звільнив першого замглави МОЗ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

За його даними з посади першого заступника Міністра охорони здоров’я України Комаріду Олександра Олеговича. Він займав цю посаду з червня 2021 року. А до того був генеральним директором Директорату фармацевтичного забезпечення Міністерства охорони здоров'я України.

Окрім цього сьогодні було звільнено Кашталян Тетяну Миколаївну з посади заступника Голови Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.