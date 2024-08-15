Кабмін звільнив освітнього омбудсмена, - нардеп

"На позачерговому засіданні Кабміну звільнили Горбачова Сергія Івановича з посади освітнього омбудсмена", - зазначив парламентар.

Освітній омбудсмен з'явився в Україні у 2019 році. На цю посаду призначили Сергія Горбачова, який працював директором спеціалізованої школи в столиці.

Реакція омбудсмена

Горбачов зазначив, що його звільнення з посади омбудсмена було очікуваним і пов'язане з закінченням п'ятирічного терміну каденції. Згідно з законодавством, освітній омбудсмен призначається на п'ять років без права повторного призначення.

"З Кабміну мені повідомили, що звільнення ще не відбулося: нардеп дав неточну інформацію. Але воно точно буде найближчими днями, бо така норма закону", - написав Горбачов у своєму Facebook.

Що відомо про Сергія Горбачова

Горбачов народився у Запоріжжі. Протягом 1984-1988 років працював вчителем російської мови та літератури у кількох запорізьких школах.

Сергій Горбачов також працював на керівних посадах в освіті, а також у друкарській справі, журналістиці, зокрема з 2006 до 2013 був директором інформаційного центру газети "Коммерсантъ Украина".

У 2015 році він був призначеним на посаду директора школи №148 у Києві.

Горбачов висунув свою кандидатуру на новостворену посаду освітнього омбудсмена у 2019 році. Тоді ж року він офіційно став першим освітнім омбудсменом в Україні.