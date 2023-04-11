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Кабмін звільнив голову БЕБ Мельника

Фото: Вадим Мельник (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

На засіданні у вівторок, 11 квітня, Кабінет міністрів України звільнив Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал уряду.

"На своєму засіданні 11 квітня Кабінет міністрів України ухвалив розпорядження звільнити Вадима Мельника з посади Директора Бюро економічної безпеки", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, що у 2020 році Мельник був головою Державної фіскальної служби України, а з 20 серпня 2021 року став директором Бюро економічної безпеки України, тоді він переміг у конкурсі обійшовши 48 інших кандидатів. Окрім цього він у 2014-2016 роках очолював слідче управління Державної фіскальної служби України, до цього працював на різних посадах у структурі податкової міліції.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, Мельник сам подав заяву на звільнення з посади голови БЕБ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Служба безпеки України ліквідувала корупційну схему на Закарпатті, яку "кришували" місцевий депутат та посадовець у Територіальному управлінні БЕБ.

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