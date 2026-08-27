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Кабмін змінив керівника "ПлейСіті": хто очолить регулятора грального бізнесу

12:30 27.08.2026 Чт
2 хв
Геннадій Новіков залишив посаду після 16 місяців роботи
aimg Анастасія Мацепа
Кабмін змінив керівника "ПлейСіті": хто очолить регулятора грального бізнесу Фото: Геннадій Новіков залишив посаду голови агентства ПлейСіті (Facebook Геннадія Новікова)
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Кабінет міністрів звільнив Геннадія Новікова з посади голови державного агентства ''ПлейСіті'', яке регулює сферу азартних ігор та лотерей. Відповідне рішення уряд ухвалив 26 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабінету міністрів №842.

Головне:

  • Геннадій Новіков залишив посаду голови ''ПлейСіті'' після 16 місяців роботи.
  • Заяву про відставку він подав у середині липня.
  • Тимчасово очолюватиме агентство Олексій Томашук.
  • ''ПлейСіті'' створили у березні 2025 року замість ліквідованої КРАІЛ.

Кабінет міністрів у середу, 26 серпня, прийняв відставку Геннадія Новікова та звільнив його з посади голови державного агентства ''ПлейСіті''. Новіков подав заяву про звільнення в середині липня – наступного дня після відставки уряду.

Тимчасовим виконувачем обов’язків голови ''ПлейСіті'', згідно з іншим указом, стане Олексій Томашук. Наразі він обіймає посаду заступника голови Агентства з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Ще в липні голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонував проводити відкритий конкурс на посаду очільника ''ПлейСіті''. За його задумом, до відбору мали б долучитися представники Національного антикорупційного бюро та міжнародні експерти.

Що відомо про ''ПлейСіті''

Державне агентство ''ПлейСіті'' створили у березні 2025 року. Воно стало центральним органом виконавчої влади, відповідальним за формування та реалізацію державної політики у сфері організації та проведення азартних ігор і в лотерейній сфері.

Агентство створили замість ліквідованої Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).

У квітні 2025 року Кабмін призначив Геннадія Новікова головою ''ПлейСіті''. Він перебував на посаді близько 16 місяців.

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