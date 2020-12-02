Кабмин ждет от Минздрава расширенный анализ карантина выходного дня

Кабинет министров Украины в вопросе карантина выходного дня ждет от Министерства здравоохранения расширенный анализ. На сегодня нет даты введения полного локдауна.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

По его словам, обсуждались несколько вариантов с датой локдауна, но по состоянию на сегодня ни одного решения не принято.

"Мы ждем от Минздрава расширенный анализ карантина выходного дня. Потому что пока мы видим только статистику, которая озвучивается ежедневно…Но мы ждем и прогнозов… то есть падение, которое было на протяжении трех недель по заболеваемости, фактически плато, на которое мы вышли. Поэтому сейчас надо получить подтверждение, насколько оно может быть позитивным", - отметил Немчинов.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что карантин выходного дня отменили, а массовые мероприятия на Новый год еще под вопросом. Также издание разбиралось с тем, что предлагает Кабинет министров.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство готовит проект тотального тестирования на COVID-19. Такое тестирование может пройти в крупных городах с населением свыше 100 тысяч человек.