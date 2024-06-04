Кабмін затвердив Матрицю реформ. Шмигаль пояснив, в чому вона полягає

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як пояснив Шмигаль, Матриця реформ є великим планом змін, який повинен систематизувати реформи, а також включити:

офіційно затверджені рекомендації та документи Європейської комісії;

структурні маяки Міжнародного валютного фонду (МВФ);

план за програмою Ukraine Facility;

умови Світового банку.

"Бо є чітка пріоритетність, послідовність та оцінка впливу від кожної реформи на зростання нашої економіки та відновлення нашої країни. Ця матриця була створена за сприяння Світового банку, а передбачені реформи були проаналізовані за методологією Центру зростання Гарвардського університету", - додав прем'єр.

Протягом поточного року, за словами Шмигаля, Україна готується зробити більше 200 реформ. Наразі вже сформовано близько 400 індикаторів їх реалізації.

Які пріоритети під час реформування

Прем'єр-міністр додав, що наразі пріоритети виглядають наступним чином:

макроекономічні політики. Це база для відновлення економіки та фінансової стійкості;

інституційні зміни. Мова йде про антикорупційну боротьбу, реформу правоохоронних органів, підвищення спроможностей України та регіональних інституцій;

структурні реформи. Мова йде про політики, що пов'язані з людським капіталом, а також заходи щодо спрощення торгівлі та покращення бізнес-середовища.

"Сьогодні ми також запускаємо спеціальний вебпортал, де зібрані всі індикатори, зміст реформ, графік їх виконання", - додав він.

Матриця реформ

Ще в грудні Шмигаль розповідав про підготовку Матриці реформ, яка повинна буде охопити усі сфери: від економіки до верховенства права та освіти. Фактично це є дорожньою картою, яка включає усі реформаторські зобов'язання, які взяла на себе Україна.

Як й згадувалось вище, у питанні реформ Україна орієнтується на бенчмарки МВФ, рекомендації Єврокомісії, а також напрацювання зі Світовим банком.