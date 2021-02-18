Кабмин заморозил цены на газ еще для одной категории потребителей

Кабинет министров ограничил цену на газ для религиозных организаций на уровне 6,99 гривен за кубометр. Цена будет действовать в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 17 февраля 2021 года №104 об установлении карантина, которое обнародовано на сайте правительства.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей", - говорится в документе

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.