UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кабмин заморозил цены на газ еще для одной категории потребителей

Автор: Александр Белоус

Кабинет министров ограничил цену на газ для религиозных организаций на уровне 6,99 гривен за кубометр. Цена будет действовать в период с 1 февраля до 31 марта 2021 года.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 17 февраля 2021 года №104 об установлении карантина, которое обнародовано на сайте правительства.

"Установить с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше чем до 31 марта 2021 года предельную цену на природный газ по договорам поставки между религиозными организациями и поставщиками (кроме объемов, используемых для осуществления производственно-коммерческой деятельности религиозных организаций) на уровне, установленном для бытовых потребителей", - говорится в документе

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров принял постановление об ограничении цены на газ для населения в течение февраля-марта 2021 года на уровне 6,99 гривен за кубометр.

Кроме того, большинство поставщиков снизили цену на газ для населения на январь 2021 года задним числом. Компании установили ее на уровне предельной - 6,99 грн за кубометр.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины отопительный сезонгазЦена на газ
Читайте также
Тарифный меморандум: как изменятся платежки за тепло и горячую воду
Почти 30 поставщиков снизили цену газа для населения за январь задним числом
Прогноз погоды