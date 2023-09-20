Кабмін закликають не дати УЗ вивести свої продажі з Prozorro: суперечить антикорупційному законодавству

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист президента ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова до премʼєр-міністра України.

Зараз будь-яка реалізація майна українських залізниць повинна відбуватися на аукціонах в системі "Прозорро. Продажі". Однак Укрзалізниця підготувала зміни до урядової постанови, якими пропонує продавати брухт чорних металів за прямими експортними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) купівлі-продажу, за рішенням правління товариства.

"Укрметалургпром" виступає категорично проти такої пропозиції АТ "Укрзалізниця", оскільки вона спотворює конкуренцію, надаючи окремим суб’єктам господарювання пільги чи інші переваги, які ставлять їх у привілейоване становище стосовно конкурентів", - наголосили в об’єднанні.

Як стверджує "Укрметалургпром", наразі торгівля металобрухтом УЗ є відкритою та конкурентною, де не домінує жодний з гравців ринку, тому що проводиться через систему "Прозорро". Але у разі, якщо уряд погодиться зі змінами, з’являться ознаки дискримінації.

"Намір "Укрзалізниці" вивести продаж свого майна з-під системи "Прозорро" суперечить вже прийнятим антикорупційним законам. Зараз в Україні створена єдина законодавча база, що зобов’язує усіх учасників без виключення проводити торги на "Прозорро" - де продаж відбувається абсолютно прозоро, і будь-хто може перевірити ціну, на відміну від закритих контрактів. В цьому контексті слід нагадати, що нерезиденти і сьогодні можуть на конкурентних засадах брати участь в торгах. Зовнішньоекономічний контракт може бути укладений за результатами електронного аукціону у системі "Прозорро", - підкреслюється в листі.

В "Укрметалургпромі" закликали владу та державні установи стимулювати переробку сировини в Україні, а не її експорт.

"1 тонна металобрухту, перероблена на металургійних підприємствах країни, приносить державі зиск у вигляді майже 25 тис. грн сплачених податків - у порівнянні із 3 євро сплаченого мита при її експорті; майже $4 тис. валютних надходжень, а також зберігає 4 робочих місця у суміжних галузях на 1 робітника у металургії", - резюмується у листі.