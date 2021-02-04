Кабмин заинтересован в ускорении инфляции для разогрева экономики, - Шмыгаль

Цены на потребительские товары для граждан будут расти ради экономического роста

Кабинет министров Украины заинтересован в ускорении инфляции. В таком случае восстановление экономики в 2021 году может быть несколько выше, чем правительственный прогноз.

Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время мероприятия "Глобальный обзор экономики Украины" Европейской бизнес ассоциации, который транслировался на Youtube.

Как напомнил Шмыгаль, международные финансовые организации и рейтинговые агентства прогнозируют восстановление экономики Украины после кризиса. Прогноз правительства на 2021 год дает рост ВВП на 4,6%. При этом ожидается достаточно низкая инфляция.

"Мы заинтересованы в том, чтобы инфляция сегодня, если говорить экономическим языком, разогревала экономику и давала еще лучшие возможности для развития и увеличения ВВП не только на 4,6%, а возможно даже и выше", - сказал он.

Как сообщало РБК-Украина, в госбюджете на 2021 год заложен уровень инфляции на уровне 7,3% (декабрь к декабрю предыдущего года). Это официальный прогноз Минэкономики, утвержденный Кабинетом министров.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует, что рост потребительских цен до конца 2021 года составит 7%. Главными факторами всплеска инфляции будут факторы предложения, в частности продовольствия, и подорожание энергоносителей (как автомобильного топлива, так и природного газа для нужд населения и зависимых от него услуг ЖКХ).