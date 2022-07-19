Кабмин зафиксировал цену газа для производителей тепла: что изменится для украинцев

Кабмин установил фиксированную цену на поставки газа для производителей тепла. Это позволит не менять тарифы на тепло и горячую воду для украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Продолжается активная подготовка к отопительному сезону. Приняли решение, согласно которому "Нафтогаз" продолжит поставлять газ производителям тепла по 7,40 грн за кубометр. То есть цена остается неизменной для всех теплокоммунэнерго", - рассказал премьер.

По словам Шмыгаля, это решение позволит местным властям не повышать тарифы ни на тепло, ни на горячую воду для населения. Фиксированная цена будет действовать до 31 мая 2023 года.