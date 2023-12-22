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Кабмін заборонив приватизацію держмайна на території активних бойових дій

Україна, П'ятниця 22 грудня 2023 19:06
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Кабмін заборонив приватизацію держмайна на території активних бойових дій Фото: Кабмін заборонив приватизацію держмайна на території активних бойових дій (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Кабінет міністрів України на період воєнного стану заборонив приватизацію державного і комунального майна на територіях активних бойових дій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,

Ухвалені зміни передбачають, що під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.

В міністерстві нагадали, що території бойових дій визначаються згідно з переліком територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.

Цей Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні вперше виставили на приватизацію морський порт - "Усть-Дунайськ" в Одеській області.

Також ми писали, що уряд України схвалив процедуру продажу заарештованих активів Росії.

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