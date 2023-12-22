Кабмін заборонив приватизацію держмайна на території активних бойових дій
Кабінет міністрів України на період воєнного стану заборонив приватизацію державного і комунального майна на територіях активних бойових дій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України,
Ухвалені зміни передбачають, що під час воєнного стану та протягом 3 місяців після його припинення чи скасування приватизація державного і комунального майна на територіях активних бойових дій не проводитиметься.
В міністерстві нагадали, що території бойових дій визначаються згідно з переліком територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих російською федерацією.
Цей Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні вперше виставили на приватизацію морський порт - "Усть-Дунайськ" в Одеській області.
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