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Кабмин не выполнил "зеленый" меморандум даже наполовину, - инвесторы

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Денис Шмыгаль не выполнил множество условий меморандума с производителями "зеленой" энергии в Украине. Это создает проблемы для евроинтеграции государства.

Об этом заявили в Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.

Как отмечают в ассоциации, по состоянию на апрель 2021 года текущие расчеты не осуществляются в полном объеме, а обязательства по погашению задолженности в 2020 году не выполнен даже на половину.

"Положения меморандума правительством Украины не выполняются, что фактически привело к остановке развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине. К сожалению, мы наблюдаем лишь декларативные заявления правительства на международном уровне о присоединении Украины к Green Deal, создания собственного "зеленого" курса, декарбонизации экономики, привлекательные условия для инвестиций в страну, и тому подобное", - сказали в УАВЭ.

Они также напомнили, что по условиям меморандума, производители ВИЭ должны были получить оплату 40% задолженности или 8,96 млрд грн в 4 квартале 2020 г.

Остальные 60% задолженности должна быть уплачена равными частями в течение 2021 г. по 15% или 3,36 млрд грн ежеквартально. Таким образом, по состоянию на 31 марта производители ВИЭ должны получить 12,32 млрд грн или 55% задолженности.

"В 1 квартале 2021 г. производители получили 4,63 млрд грн. Таким образом, фактический уровень погашения задолженности перед производителями ВИЭ составляет 37,6% от обещанного", - уточнили в УАВЭ, подчеркнув, что даже эти средства получили не все инвесторы.

По их информации, ГП "Гарантированный покупатель" не признает долги перед теми производителями ВИЭ, которые обратились в суд о взыскании задолженности, пени и штрафов в соответствии с имеющимися договорами.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 г. уровень расчетов за один из месяцев текущего года не достиг 100%.

Правительство не выполняет никаких действий для запуска "зеленых" аукционов в Украине и не стимулирует создание маневренных мощностей в энергосистеме Украины.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли "зеленой" энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток ПИИ зафиксирован впервые с 2015 года.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.

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