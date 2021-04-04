Кабмин не выполнил "зеленый" меморандум даже наполовину, - инвесторы

Как отмечают в ассоциации, по состоянию на апрель 2021 года текущие расчеты не осуществляются в полном объеме, а обязательства по погашению задолженности в 2020 году не выполнен даже на половину.

"Положения меморандума правительством Украины не выполняются, что фактически привело к остановке развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине. К сожалению, мы наблюдаем лишь декларативные заявления правительства на международном уровне о присоединении Украины к Green Deal, создания собственного "зеленого" курса, декарбонизации экономики, привлекательные условия для инвестиций в страну, и тому подобное", - сказали в УАВЭ.

Они также напомнили, что по условиям меморандума, производители ВИЭ должны были получить оплату 40% задолженности или 8,96 млрд грн в 4 квартале 2020 г.

Остальные 60% задолженности должна быть уплачена равными частями в течение 2021 г. по 15% или 3,36 млрд грн ежеквартально. Таким образом, по состоянию на 31 марта производители ВИЭ должны получить 12,32 млрд грн или 55% задолженности.

"В 1 квартале 2021 г. производители получили 4,63 млрд грн. Таким образом, фактический уровень погашения задолженности перед производителями ВИЭ составляет 37,6% от обещанного", - уточнили в УАВЭ, подчеркнув, что даже эти средства получили не все инвесторы.

По их информации, ГП "Гарантированный покупатель" не признает долги перед теми производителями ВИЭ, которые обратились в суд о взыскании задолженности, пени и штрафов в соответствии с имеющимися договорами.

Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 г. уровень расчетов за один из месяцев текущего года не достиг 100%.

Правительство не выполняет никаких действий для запуска "зеленых" аукционов в Украине и не стимулирует создание маневренных мощностей в энергосистеме Украины.