Кабмин выделит ученым до 7 млн евро из пакета помощи ЕС

Кабинет министров Украины одобрил выделение средств украинским ученым из пакета помощи ЕС "Горизонт 2020". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, правительство приняло решение, благодаря которому украинские ученые смогут получить около 7 млн евро в рамках помощи, которую ЕС предоставил Украине по программе "Горизонт 2020".

Предполагается, что в начале 2020 года состоится первый конкурс по отбору проектов. В нем смогут принять участие предприятия, учреждения и организации независимо от форм собственности.

"Среди критериев, по которым будут отбирать работы, - научная новизна, практическая полезность и значение результата, способность авторского коллектива к выполнению научной работы, наличие материально-технической базы с учетом оборудования, которое планируется приобрести, и тому подобное. Конкурс объявит МОН", - говорится в сообщении на правительственном портале.

Фото: положение о конкурсном отборе работ

Напомним, ранее премьер-министр Алексей Гончарук предложил ввести новый налог на IT-отрасль. Планируется, что специальный сбор будет расти от 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.