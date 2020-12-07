Кабмин выделит из ковидного фонда 9,7 млрд гривен для выплат ФОПам по 8 тысяч

Кабинет министров планирует выделить Министерству социальной политики 9 741 336 тысяч гривен из фонда борьбы с СОVID-19. Проект постановления направлен на согласование профсоюзов.

Об этом сообщается на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Также постановлением планируется утвердить Порядок использования средств для предоставления одноразовой материальной помощи застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.

Порядок подготовлен во исполнение закона о внесении изменений в государственный бюджет на 2020 год, принятого Верховной радой 4 декабря (проект № 4431).

Согласно порядку, перечисление бюджетных средств осуществляется Минсоцполитики на отдельный счет Пенсионного фонда, открытый в Ощадбанке.

Пенсионный фонд не позднее чем 23 декабря 2020 года направляет Минсоцполитики заявку на перечисление средств для выплаты единовременной материальной помощи по форме, установленной Минсоцполитики.

Пенсионный фонд до 6 января 2021 года подает Минсоцполитики информацию об использовании бюджетных средств в декабре 2020 года, говорится в документе.

Напомним, Верховная рада 4 декабря Верховная рада внесла изменения в государственный бюджет на 2020 год. Эти изменения направлены на поддержку бизнеса на время карантина.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров подготовил порядок предоставления единовременной материальной помощи по 8 тысяч гривен застрахованным лицам, которые могут потерять доходы в случае полного запрета сферы их деятельности вследствие усиления ограничительных мер.