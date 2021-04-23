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Кабмин выделит 274,2 млн гривен на поддержку пострадавших от домашнего насилия

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 13:37
Кабмин выделит 274,2 млн гривен на поддержку пострадавших от домашнего насилия Фото: Кабмин выделит свыще 274 млн грн для поддержки пострадавших от домашнего насилия (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На создание служб поддержки пострадавших от домашнего насилия выделят 274,2 млн гривен. Министерство соцполитики начинает прием документов от местных властей для предоставления им соответствующей субвенции из государственного бюджета.

Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Средства предоставят в соответствии с постановлением Кабинета министров от 21 апреля "Об утверждении порядка и условий предоставления в 2021 году субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола".

"Для расширения сети специализированных служб поддержки пострадавших в государственном бюджете предусмотрено 274,2 млн гривен", - говорится в сообщении.

За счет субвенции могут быть созданы следующие виды служб поддержки:

  • приюты,
  • дневные центры (с кризисными комнатами для круглосуточного пребывания или без кризисных комнат),
  • консультативные службы.

Также предусмотрено приобретение автомобилей для мобильных бригад, созданных при приютах.

Документы принимаются к рассмотрению в течение 30 рабочих дней с момента обнародования постановления.

Напомним, Национальная полиция увеличила количество спецгрупп по реагированию на домашнее насилие. Число групп возросло с 45 до 55.

Как писало РБК-Украина, в Украине планируют усилить ответственность за домашнее насилие. Верховная рада приняла за основу соответствующий законопроект №3908-1.

Также сообщалось, что в государстве могут увеличить штрафы за домашнее насилие в сотни раз.

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