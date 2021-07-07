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Кабмин выделил еще 18 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев

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Украина, Среда 07 июля 2021 16:02
Кабмин выделил еще 18 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев Фото: на приобретение жилья для переселенцев выделили более 18 млн гривен (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

На приобретение жилья для внутренних переселенцев выделили более 18 млн гривен. Кабинет министров принял соответствующее решение в ходе сегодняшнего заседания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Правительство распределило субвенцию из государственного бюджета. Планируется приобрести 65 объектов недвижимости для примерно 201 переселенца.

Жилье приобретут в:

  • Винницкой области - 2 объекта в двух объединенных территориальных общинах,
  • Донецкой области - 15 объектов в пяти ОТГ,
  • Житомирской области - 3 объекта в одной ОТГ,
  • Запорожской области - 2 объекта в одной общине,
  • Киевской области - 10 объектов в одной общине,
  • Луганской области - 6 объектов в одной общине,
  • Одесской области - 7 объектов в двух ОТГ,
  • Ровенской области - 1 объект в одной ОТГ,
  • Херсонской области - 17 объектов в одной ОТГ,
  • Черкасской области - 1 объект в одной общине,
  • Черниговской области - 1 объект в одной общине.

В Кабмине обращают внимание, что распределение субвенции формируется на основании полученных решений об утвержденном софинансировании из местного бюджета. Распределение остальных средств, по результатам одобренных предложений, ожидается в ближайшее время.

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Кабинет Министров Украины переселенцы жилье
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