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Кабмін виділив ще 18 млн гривень на придбання житла для переселенців

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Україна, Середа 07 липня 2021 16:02
Кабмін виділив ще 18 млн гривень на придбання житла для переселенців Фото: на придбання житла для переселенців виділили понад 18 млн гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

На придбання житла для внутрішніх переселенців виділили понад 18 млн гривень. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення у ході сьогоднішнього засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету. Планується придбати 65 об'єктів нерухомості для приблизно 201 переселенця.

Житло придбають у:

  • Вінницькій області - 2 об'єкти в двох об'єднаних територіальних громадах,
  • Донецькій області - 15 об'єктів у п'яти ОТО,
  • Житомирській області - 3 об'єкти в одній ОТО,
  • Запорізькій області - 2 об’єкти в одній громаді,
  • Київській області - 10 об’єктів в одній громаді,
  • Луганській області - 6 об’єктів в одній громаді,
  • Одеській області - 7 об’єктів у двох ОТО,
  • Рівненській області - 1 об’єкт в одній ОТО,
  • Херсонській області - 17 об’єктів в одній ОТО,
  • Черкаській області - 1 об’єкт в одній громаді,
  • Чернігівській області - 1 об’єкт в одній громаді.

У Кабміні звертають увагу, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету. Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.

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