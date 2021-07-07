Кабмін виділив ще 18 млн гривень на придбання житла для переселенців
Фото: на придбання житла для переселенців виділили понад 18 млн гривень (Віталій Носач/РБК-Україна)
На придбання житла для внутрішніх переселенців виділили понад 18 млн гривень. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення у ході сьогоднішнього засідання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Уряд розподілив субвенцію з державного бюджету. Планується придбати 65 об'єктів нерухомості для приблизно 201 переселенця.
Житло придбають у:
- Вінницькій області - 2 об'єкти в двох об'єднаних територіальних громадах,
- Донецькій області - 15 об'єктів у п'яти ОТО,
- Житомирській області - 3 об'єкти в одній ОТО,
- Запорізькій області - 2 об’єкти в одній громаді,
- Київській області - 10 об’єктів в одній громаді,
- Луганській області - 6 об’єктів в одній громаді,
- Одеській області - 7 об’єктів у двох ОТО,
- Рівненській області - 1 об’єкт в одній ОТО,
- Херсонській області - 17 об’єктів в одній ОТО,
- Черкаській області - 1 об’єкт в одній громаді,
- Чернігівській області - 1 об’єкт в одній громаді.
У Кабміні звертають увагу, що розподіл субвенції формується на підставі отриманих рішень про затверджене співфінансування з місцевого бюджету. Розподіл решти коштів, за результатами схвалених пропозицій, очікується найближчим часом.